Адміністрація президента заявила про DDOS-атаку із ресурсів Яндексу та Вк на сайт Порошенка
"Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на Указ Президента, де згадано закриття доступу до російських соціальних мереж. Інтернет-сайт Президента зазнає організованої атаки — ми бачимо імітацію переходів та DDOS-атаку із ресурсів Яндексу та VK, що створює штучний трафік, щоб завантажити і “покласти” сервери АП", - повідомляє прес-служба Адміністрації президента з посиланням на заступника глави АП Дмитра Шимківа.
Вказується, що спроби "покласти" офіційний сайт Порошенка не увінчались успіхом, загрози для його роботи немає.
У вівторок, 16 травня, Порошенко підписав указ про заборону в Україні ряду російських інтернет-ресурсів, серед яких соцмережа Вконтакте, Одноклассники, компания Яндекс, 1С та багато інших.
Ініціатором заборон російських онлайн-сервісів стала Служба безпеки України.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.
Зазанчимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
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