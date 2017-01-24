Адміністрація Трампа готова співпрацювати з Росією в боротьбі з ІДІЛ

Представник Білого дому Шон Спайсер підтвердив готовність нової адміністрації співпрацювати з Росією у веденні бойових операції проти терористичного угруповання "Ісламська держава", зокрема на території Сирії, якщо в цьому є спільний інтерес.

"Президент зазначив, що він буде працювати з будь-якою країною, яка поділяє нашу зацікавленість у перемозі над ІДІЛ. Якщо є спосіб, яким ми можемо боротися з ІДІЛ разом з будь-якою країною, Росією чи будь-якою іншою, і ми маємо спільний національний інтерес, він використає його", - заявив прес-секретар президента США, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що раніше міністерство оборони Росії заявило про те, що вже завдало спільного з міжнародною коаліцією на чолі зі США авіаудару по терористах ІДІЛ на території Сирії. Втім, ця заява була негайно спростована в оборонному відомстві США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів Америки з договору про Транстихоокеанське партнерство (Trans-Pacific Partnership), який мав стати найбільшою торговою угодою за останні 20 років.

Також Трамп відновив федеральну заборону на фінансування США міжнародних організацій охорони здоров'я, які консультують жінок про варіанти планування сім'ї, що включають аборт.