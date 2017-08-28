Адміністрація Трампа хоче скоротити видачу віз студентам, які приїжджають працювати у США на літо

Обмеження можуть поширитися на 100 тисяч осіб

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість значно скоротити кількість віз, виданих за програмами культурного обміну.

Обмеження можуть поширитися на 100 тисяч осіб. Мова йде в основному про студентів, які приїжджають працювати в США на літо по візі J-1, повідомили джерела в адміністрації, інформує The Wall Street Journal.

У Білому домі створили комітет, який вивчає п'ять типів програм, за якими можна приїхати в країну за візою J-1. Як зазначають журналісти WSJ, за підсумками обговорення адміністрація Трампа може, або повністю припинити видачу таких віз, або посилити вимоги до кандидатів на отримання.

Адміністрацію Трампа турбує те, що іноземці "зловживають" програмою і залишаються в США довше, ніж належить. Крім того, на думку Білого дому, кількість приїжджих по візі J-1 може негативно позначатися на ринку зайнятості країни.

Нагадаємо, що указ президента США Дональда Трампа змінив умови отримання віз для українців. Вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США.