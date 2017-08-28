Адміністрація Трампа хоче скоротити видачу віз студентам, які приїжджають працювати у США на літо
Обмеження можуть поширитися на 100 тисяч осіб. Мова йде в основному про студентів, які приїжджають працювати в США на літо по візі J-1, повідомили джерела в адміністрації, інформує The Wall Street Journal.
У Білому домі створили комітет, який вивчає п'ять типів програм, за якими можна приїхати в країну за візою J-1. Як зазначають журналісти WSJ, за підсумками обговорення адміністрація Трампа може, або повністю припинити видачу таких віз, або посилити вимоги до кандидатів на отримання.
Адміністрацію Трампа турбує те, що іноземці "зловживають" програмою і залишаються в США довше, ніж належить. Крім того, на думку Білого дому, кількість приїжджих по візі J-1 може негативно позначатися на ринку зайнятості країни.
Нагадаємо, що указ президента США Дональда Трампа змінив умови отримання віз для українців. Вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США.
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