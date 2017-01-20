ПОЛІТИКА НОВИНИПрограми гуманітарної допомоги іншим країнам піддадуться ретельному аналізу з боку нової адміністрації США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адміністрація Трампа перевірить програми гуманітарної допомоги іншим країнам
Рекс Тіллерсон має намір боротися з розкраданнями в корумпованих режимах
Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters
На недавніх слуханнях за твердженням Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США було порушено питання про те, як запобігти розкраданню корумпованими режимами гуманітарної допомоги від США, повідомляє "Голос Америки".
"Якщо ми збираємося відправити допомогу в країну, де є ризик того, що її вкрадуть, потрібно проаналізувати, що ми можемо зробити для того, щоб допомога належно витрачалася", - зазначив Тіллерсон.
Зараз на програми гуманітарної допомоги США виділяють 34 млрд доларів. Америка є найбільшим глобальним донором.
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20 01 2017 20:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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