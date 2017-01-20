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Адміністрація Трампа перевірить програми гуманітарної допомоги іншим країнам

Рекс Тіллерсон має намір боротися з розкраданнями в корумпованих режимах
Програми гуманітарної допомоги іншим країнам піддадуться ретельному аналізу з боку нової адміністрації США.
Адміністрація Трампа перевірить програми гуманітарної допомоги іншим країнам Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

На недавніх слуханнях за твердженням Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США було порушено питання про те, як запобігти розкраданню корумпованими режимами гуманітарної допомоги від США, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо ми збираємося відправити допомогу в країну, де є ризик того, що її вкрадуть, потрібно проаналізувати, що ми можемо зробити для того, щоб допомога належно витрачалася", - зазначив Тіллерсон.

Зараз на програми гуманітарної допомоги США виділяють 34 млрд доларів. Америка є найбільшим глобальним донором.

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20 01 2017 20:19
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