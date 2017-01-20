Адміністрація Трампа перевірить програми гуманітарної допомоги іншим країнам

Програми гуманітарної допомоги іншим країнам піддадуться ретельному аналізу з боку нової адміністрації США.

На недавніх слуханнях за твердженням Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США було порушено питання про те, як запобігти розкраданню корумпованими режимами гуманітарної допомоги від США, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо ми збираємося відправити допомогу в країну, де є ризик того, що її вкрадуть, потрібно проаналізувати, що ми можемо зробити для того, щоб допомога належно витрачалася", - зазначив Тіллерсон.

Зараз на програми гуманітарної допомоги США виділяють 34 млрд доларів. Америка є найбільшим глобальним донором.