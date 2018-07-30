Адміністрація Трампа підтримала Росію в СОТ у справі блокування українського транзиту, - ЗМІ

І хоча США підтримують Україну в територіальному конфлікті з РФ, і Вашингтон, і Москва наполягають, що СОТ не має права розглядати українську справу щодо транзитних обмежень

Адміністрація президента США Дональда Трампа стала на бік Росії у справі в Світовій організації торгівлі щодо українського транзиту.

Як зазначає видання Politico, рішення панелі СОТ, яке очікується у цьому році, може мати наслідки для низки справ проти США через застосування Трампом мит на сталь і алюміній, адже стосується права організації виносити рішення у справі обмежень, запроваджених з міркувань національної безпеки.

Справа проти Росії стосується зовсім іншого питання, а саме транзитних обмежень, які Москва наклала на Київ у січні 2016 року, відрізавши українських експортерів від ключових ринків у центральній Азії та на Кавказі.

І хоча США підтримують Україну в територіальному конфлікті з РФ, як Вашингтон, так і Москва наполягають, що СОТ не має права розглядати українську справу щодо транзитних обмежень.

РФ заявляє, що запровадила обмеження, керуючись статтею 21 Загальної угоди про тарифи і торгівлю, яка дозволяє членам СОТ вдаватися до дій, які порушують їх зобов’язання в організації, керуючись міркуваннями національної безпеки.

Уряд США стверджує, що "суперечка, яка стосується безпеки, має політичний характер і тому лежить за межами компетенції СОТ".

Цей аргумент адміністрація Трампа використовує і для виправдання запроваджених цієї весни тарифів на сталь і алюміній.

Інші члени СОТ, зокрема Канада, наполягають на тому, що країни мають щонайменше аргументувати, чому вони застосовують статтю 21.

Нагадаємо, що Світова організація торгівлі підтвердила програш України у торговельній суперечці з Росією. СОТ визнала неправомірними українські мита проти російського аміаку.