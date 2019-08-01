Адміністрація Трампа понизила дипломатичний статус місії ЄС у США

Офіціійна відповідь ЄС наразі не готова і все ще обговорюється.

Адміністрація президента США Дональда Трампа понизила дипломатичний статус делегації Європейського Союзу в Сполучених Штатах наприкінці року, не повідомивши про свій крок Брюссель.

Своїм рішенням, про яке раніше не було відомо та не повідомлялося, Державний департамент США понизив дипломатичний статус делегації ЄС у Вашингтоні від держави-члена до міжнародної організації.

"Ми точно не знаємо, коли вони це робили, тому що, дуже доречно, вони забули повідомити про це нас", - сказав у коментарі DW посадовець ЄС, обізнаний із цим питанням.

За інформацією джерела, в Брюсселі це рішення було сприйнято погано. Проте офіційна відповідь ЄС наразі не готова і все ще обговорюється.

Делегація ЄС зауважила, що вашингтонський посол не був запрошений на певні події наприкінці минулого року. Остаточне підтвердження пониження статусу європейцям надали чиновники, які організували державний похорон президента Джорджа Буша-старшого.

Європейські дипломати вважають, що зниження статусу було проведено наприкінці жовтня або на початку листопада.

Представник ЄС зазначив, що зміна статусу представництва будь-якої з країн - не рідкість, але вона зазвичай відбувається зі зміною адміністрації, а не через два роки після перестановок в керівництві країни. Крім того, про свій намір місію повідомляють заздалегідь письмовому вигляді.

Держдепартамент США не надав коментар щодо цього питання на прохання DW, заявивши, що працює в обмеженому режимі у зв’язку з шатдауном уряду.