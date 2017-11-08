Адміністрація Трампа веде "закулісні" зв'язки з КНДР, - АР
Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на інформовані джерела.
За словами співрозмовника видання, сторони обговорювали червневе звільнення американського студента Отто Вомбієра з КНДР.
"Але досі не було відомо про продовження контактів або про те, що вони обговорювали інші питання, крім затриманих американців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спецпредставник Держдепартаменту США щодо КНДР Джозеф Юн регулярно контактує з дипломатом Пак Сон Ілем з місії КНДР при ООН в Нью-Йорку.
Джерела, знайомі з ситуацією, наголосили, що таємні переговори поки не принесли ніяких результатів, щоб зняти напруженість між США і Північною Кореєю.
"Таємні контакти все ще можуть стати основою для більш серйозних переговорів, в тому числі щодо ядерної зброї КНДР, якщо президент Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин відкинуть агресивну риторику і почнуть діалог", - зазначає AP.
Зазначимо, сьогодні Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.
Нагадаємо, офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).
У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.
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