Адміністрація Трампа веде "закулісні" зв'язки з КНДР, - АР

Протягом декількох місяців адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує "закулісні" дипломатичні зв'язки з Північною Кореєю.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на інформовані джерела.

За словами співрозмовника видання, сторони обговорювали червневе звільнення американського студента Отто Вомбієра з КНДР.

"Але досі не було відомо про продовження контактів або про те, що вони обговорювали інші питання, крім затриманих американців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спецпредставник Держдепартаменту США щодо КНДР Джозеф Юн регулярно контактує з дипломатом Пак Сон Ілем з місії КНДР при ООН в Нью-Йорку.

Джерела, знайомі з ситуацією, наголосили, що таємні переговори поки не принесли ніяких результатів, щоб зняти напруженість між США і Північною Кореєю.

"Таємні контакти все ще можуть стати основою для більш серйозних переговорів, в тому числі щодо ядерної зброї КНДР, якщо президент Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин відкинуть агресивну риторику і почнуть діалог", - зазначає AP.

Зазначимо, сьогодні Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Нагадаємо, офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.