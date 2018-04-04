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Адміністрація Трампа введе санкції проти російських олігархів, - CNN

Адміністрація президента США готова ввести санкції за вплив на американські вибори
Американський телеканал CNN повідомляє, що Білий дім збирається ввести санкції проти кількох російських олігархів, які причетні до втручання у вибори президента США в 2016 році.
Адміністрація Трампа введе санкції проти російських олігархів, - CNN Фото: ap.org

За даними журналістів, санкції можуть бути введені наприкінці тижня.

Нагадаємо, 27 березня президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію виконавчих указів санкцій у відповідь на хакерські атаки проти Сполучених Штатів.

Таким чином, Трамп продовжив на наступний річний термін дію розпорядження президента Обами, яке запроваджувало санкції проти осіб, причетних до кіберактивності, що загрожувала нацбезпеці США.

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Нагадаємо, група американських сенаторів внесла до Сенату СШАзаконопроект про посилення співпраці з Україною у сфері кібербезпеки.

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04 04 2018 23:39
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