Адвокати Януковича звернулися в суд, щоб забезпечити слухання його свідчень
Захист Януковича звернувся з позовом "про забезпечення конституційного права їхнього клієнта на правосуддя і на надання показань у справах, за якими йому висуваються підозри", повідомляє УНІАН.
За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, "це (незаслуховування свідчень — ред.) грубе порушення особистого права людини на захист, що гарантоване низкою нормативно-правових актів, та загроза винесення необгрунтованого вироку".
"Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією України, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення. Печерським районним судом вже неодноразово ці гарантії порушувалися та моєму клієнту безпідставно відмовлялося у наданні у судових процесах показань, без яких неможливо об’єктивно встановити істину", - наголосив Сердюк.
Він також зазначив, що захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом Януковича права на правосуддя та права надати суду показання.
"Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги та допитати Віктора Януковича особисто", - сказав адвокат.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.
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