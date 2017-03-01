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Адвокати Януковича звернулися в суд, щоб забезпечити слухання його свідчень

Захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом Януковича права на правосуддя
Адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.
Адвокати Януковича звернулися в суд, щоб забезпечити слухання його свідчень Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

Захист Януковича звернувся з позовом "про забезпечення конституційного права їхнього клієнта на правосуддя і на надання показань у справах, за якими йому висуваються підозри", повідомляє УНІАН.

За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, "це (незаслуховування свідчень — ред.) грубе порушення особистого права людини на захист, що гарантоване низкою нормативно-правових актів, та загроза винесення необгрунтованого вироку".

"Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією України, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення. Печерським районним судом вже неодноразово ці гарантії порушувалися та моєму клієнту безпідставно відмовлялося у наданні у судових процесах показань, без яких неможливо об’єктивно встановити істину", - наголосив Сердюк.

Він також зазначив, що захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом Януковича права на правосуддя та права надати суду показання.

"Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги та допитати Віктора Януковича особисто", - сказав адвокат.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.

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