Адвокат Дінзе зустрівся з політв'язнем Олегом Сенцовим

"Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому в нього була друга криза зі здоров'ям"

Адвокат Дмитро Дінзе відвідав сьогодні українського політв'язня режисера Олега Сенцова в колонії Лабитнангі.

"Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому в нього була друга криза зі здоров'ям. Стало погано, і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає щодня по дві ложки", - цитує адвоката російський журналіст, кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"Перебуває в палаті, голодування припиняти не збирається. Каже: "На скільки мене вистачить, стільки і протягну", - додав він.

За словами журналіста, Сенцов висловив здивування, чому закінчилася активна кампанія підтримки українських політв'язнів з боку України і Уповноваженого Верховної Ради Людмили Денісової. "Сенцов вважає, що українська сторона повинна активніше проштовхувати ситуацію зі звільненням інших політв'язнів", - розповів адвокат.

Сенцов також передав вітання фігурантові справи "кримських диверсантів" Євгену Панову і Володимиру Балуху.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Кремль пообіцяв розглянути звернення.

Мати ув'язненого в Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.

Як відомо, Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.