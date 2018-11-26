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Адвокат: Докази НАБУ у "справі Мартиненка" - процесуальне сміття

Захист Мартиненка вважає, що "НАБУ кардинально змінило звинувачення проти екс-депутата з метою його дискредитації"
Адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко назвав докази НАБУ у так званій "справі Мартиненка" є "процесуальним сміттям".
Адвокат: Докази НАБУ у "справі Мартиненка" - процесуальне сміття Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua

За словами адвоката, Микола Мартиненко наполягав на відкритому судовому процесі, а НАБУ щосили це відтягало.

"Кричати в ефірах про нібито провину Мартиненка - це одне, а говорити в суді мовою юридичних фактів - зовсім інше. Пачки незрозумілих ксерокопій - ось на чому будується все звинувачення. Це просто процесуальне сміття, яке маніпулятивно зшите "білими нитками", - повідомила прес-служба Миколи Мартиненка з посиланням на адвоката Петра Бойка.

Він нагадав, що спочатку НАБУ намагалося звинуватити Миколу Мартиненка в нібито отриманні хабаря від чеської "Шкоди", у якої був контракт з "Енергоатомом".

"НАБУ цілий рік довбала правоохоронні органи всіх країн, що Мартиненку нібито дали хабар. Потім НАБУ побачило всю провальність своїх звинувачень – варто було захисту принести докази, що він як глава парламентського комітету з енергетики не міг впливати на укладання будь-яких контрактів", - підкреслив Бойко.

"Після цього НАБУ почало "шити" Миколі Мартиненку зовсім іншу статтю - про нібито розкрадання державних коштів. Тобто, одним натисканням на клавішу комп'ютера Мартиненко чарівним чином перетворився в "демона", який замість отримання хабаря нібито вкрав фантастичну суму. Більш того, казкарі з НАБУ придумали, що Мартиненко для цього створив цілу банду", - сказав адвокат.

"Тобто, НАБУ шукало піарний варіант звинувачень - щоб голосніше. А основні зусилля НАБУ і його ручних "активістів" були спрямовані на обробку громадської думки для дискредитації Мартиненка. Вони взяли на себе роль суддів, демонстративно наплювавши на презумпцію невинуватості", - підкреслив захисник.

"Хабар" і "розкрадання" - ці правопорушення непорівнянні, вони мають абсолютно різні злочинні цілі, відповідно - і різні кримінальні норми", - зазначив Петро Бойко. - "Якщо НАБУ визнало, що хабаря не було, то при чому тут розкрадання? Дивна метаморфоза перекваліфікації звинувачень. Вона незаперечно підтверджує: НАБУ все одно, що інкримінувати Мартиненко і чи є взагалі злочин. Їм головне - його дискредитувати і навісити ярлики. А коли ця справа розвалиться - розповідатимуть, що "злочинний суд виправдав Мартиненка".

Адвокат нагадав, що Микола Мартиненко ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету, оскільки впевнений у своїй невинуватості.

"У суді ми по пунктах, з документами і експертизами спростуємо всю ту макулатуру, на якій будується обвинувачення. Звідси "вкиди" в ЗМІ нових фейків проти Мартиненка - НАБУ і його "активісти" далі намагаються впливати на громадську думку і тиснути на суд. Але за всі ці фальсифікації рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - акцентував адвокат.

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