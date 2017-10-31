Адвокат: Експертизи спростовують всі звинувачення НАБУ по справі "Енергоатому"

Коментуючи рішення Солом'янського райсуду Києва від 30 жовтня про заставу в 1 млн гривень для його підзахисного, адвокат вказав, що воно стало "відповіддю на безглуздість і неадекватність вимог НАБУ-САП щодо величезної і необґрунтованої застави в 20 млн гривень для Василькова"

Адвокат Дмитро Дмитренко прокоментував рішення Солом'янського райсуду Києва про заставу для директора ВП "Атомкомплект" Експертизи спростовують всі звинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі "Енергоатому".

"Він нікуди не ховався - ні до вручення підозри, ні після того, як він процесуально став підозрюваним. Валерій Васильков законослухняно з'являється на всі виклики НАБУ і САП. Він не давав жодних підстав для заяв НАБУ-САП про нібито можливе ухилення від слідства - навпаки, чітко і законослухняно виконує всі покладені на нього процесуальні обов'язки", - зазначив адвокат Дмитро Дмитренко, який захищає одного з фігурантів цієї справи - директора ВП "Атомкомплект" Валерія Василькова.

На його думку, доказова база НАБУ, зібрана майже за 2 роки, не витримує ніякої критики. "Тут немає ніяких збитків, немає складу злочину. І це питання не тільки некомпетентність НАБУ - за вказівкою керівництва бюро відбулася свідома фальсифікація справи", - сказав захисник.

"НАБУ свідомо перекручує обставини справи. Допитані чеські представники "Шкоди" чітко заявили, що ціна на їх продукцію для "Енергоатому" була аналогічною ціною продажу в інші країни. Це вони показали в присутності двох детективів НАБУ Дернового і Семака. Це означає, що виплата панамської компанії відбувалася за рахунок "Шкоди" і це є винятковою справою чехів. Але НАБУ бреше, що нібито гроші сплачувалися за рахунок "Енергоатому", - зазначив адвокат.

Він вказав, що Васильков прийшов на посаду керівника структурного підрозділу "Енергоатому" ВП "Атомкомплект" вже після того, як ціни на продукцію "Шкоди" були сформовані.

"Причому сам контракт не просто полягав на однакових умовах для європейських партнерів "Шкоди", але і приніс "Енергоатому" 21 млн грн прибутку. Про це свідчать дані незалежної експертизи на більш ніж 3000 сторінок. Вона повністю руйнує всю "справу" і спростовує всі піар-заяви НАБУ і САП, тому вони відмовляються долучати цю експертизу до справи", - сказав Дмитренко.

Він підкреслив, що інші експертизи також спростовують звинувачення з боку НАБУ-САП і наявність збитків, і спрогнозував, що "це справа стане повним провалом НАБУ". За його словами, чеська прокуратура просила на допитах українську сторону зберігати слідчу таємницю. "Тому що весь витік відбувається з українського кримінального провадження і завдав "Шкоді" непоправних репутаційних втрат на міжнародній арені", - підкреслив адвокат.