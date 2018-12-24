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Адвокат Мартиненка каже, що САП саботує суд у справі екс-нардепа

Він заявив, що НАБУ і САП тягнуть час, бо бояться програшу в суді
Адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко звинуватив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у саботажі розгляду в суді справи екс-депутата.
Адвокат Мартиненка каже, що САП саботує суд у справі екс-нардепа Микола Мартиненко. Фото: nfront.in.ua

"САП заблокувала засідання Шевченківського райсуду 24 грудня, яке було призначено на цей день кілька тижнів тому. Керівник САП Холодницький звернувся до суду щодо скасування засідання під приводом вихідного дня в Генпрокуратурі. Прокурор САП Скибенко цьому підіграв  і сказав неправду, ніби він не має повноважень розглядати цю справу. А  суд ухвалив  чергове рішення на користь САП", - заявив Петро Бойко,повідомляє прес-служба Мартиненка.

"НАБУ стільки заявляло про нібито наявність доказів і готовність представити їх у суді. Однак коли ця справа перейшла з PR-площини в юридичну, НАБУ та САП почали всіляко гальмувати її розгляд в суді", - сказав Бойко.

Адвокат нагадав, що справа була передана до суду лише під тиском самого Мартиненка. "Тепер же сторона звинувачення придумує різні "ноу-хау" - як нівелювати аргументи захисту і відтягнути свій провал".

Петро Бойко вказав на приховування від суду матеріалів, які спростовують звинувачення НАБУ. "Головним з них є протокол спільної наради "Енергоатому" та чеської "Шкоди" про стандартну європейську ціну обладання. Відсутні завищена ціна та збитки для держави, тобто  немає навіть складу злочину", - підкреслив адвокат.

"Тому НАБУ замовило вигідну для себе експертизу.  Але навіть лояльний експерт зробив нереальне формулювання: "збитки є, якщо НАБУ доведе склад злочину". От НАБУ і намагалось щось намалювати", - відзначив адвокат. За його словами, "незалежні рецензії на експертизу спростували всі звинувачення у нібито збитках, бо "Енергоатом" отримав 21 млн. грн. прибутку".

"НАБУ почало панікувати і дискредитувати аргументи захисту. Для цього через кишенькові ЗМІ вкинуло дезінформацію про нібито сприяння Мін'юсту в цих рецензіях, намагаючись подати їх як щось незвичайне. Хоча вони передбачені законодавством. Як адвокат я звертався до рецензій ще 15 років тому,  коли Павло Петренко точно не був міністром юстиції", - підкреслив Бойко.  

"Тільки суд має оцінювати аргументи обох сторін, а не директор НАБУ в своїх інтерв'ю", - сказав адвокат. 

На його думку, НАБУ і САП прекрасно розуміють, що ця справа не має юридичних перспектив. "Тому продовжують використовувати нечистоплотні методи.

Як кажуть, "замість шашок намагаються грати  в Чапаєва"  - з допомогою маніпуляцій з документами і громадською думкою. Від НАБУ та близьких "активістів" будуть нові інформаційні атаки  та продовження тиску на суддів", - спрогнозував адвокат.

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24 12 2018 13:01
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