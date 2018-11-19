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Адвокат Мартиненка заявив, що НАБУ веде проти екс-депутата "гібридну війну"

За його словами, захист буде домагатися кримінального покарання для всіх причетних до фальсифікації справи по Мартиненку
Захист екс-депутата Миколи Мартиненка представить на судовому засіданні документи і дані незалежних експертиз, які спростують звинувачення на його адресу.
Адвокат Мартиненка заявив, що НАБУ веде проти екс-депутата "гібридну війну" Микола Мартиненко. Фото: espreso.tv

"НАБУ прекрасно знає про документи, які захист надасть суду, тому намагається створити шумову завісу. Причому в хід ідуть негідні для правоохоронного органу методи. Руками державної структури ведеться справжня "гібридна війна" проти Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету ще в 2015 р.", - повідомила прес-служба колишнього депутата з посиланням на адвоката Петра Бойка.

"По-перше, НАБУ руками кишенькових "активістів" намагається тиснути на суддів та дискредитувати Шевченківський райсуд. Микола Мартиненко вимагав відкритого судового процесу, але НАБУ роками саботувала передачу справи до суду. Нарешті почався її розгляд в суді, проте з боку піар-обслуги бюро це подається майже як злочин. Центр Шабуніна влаштовує скандали під час судових засідань та поширює недостовірну інформацію", - підкреслив адвокат.

"По-друге, НАБУ та платні "активісти" піар-засобами підміняють відсутність доказів. І вже замість суду винесли Мартиненку обвинувальний вирок. НАБУ та близькі "активісти" живуть у власному задзеркаллі, у них своє уявлення про право і закон. Це дивна збоченість – "всіх в тюрму, а чи є вина - значення не має". Але при цьому друзям НАБУ – індульгенція від всіх злочинів", - вказав Бойко.

"По-третє, НАБУ почало клонувати справу, яка зараз розглядається в суді. Це безпрецедентний випадок – намагання по другому колу судити за одні й ті ж вигадані правопорушення (!) Такого немає навіть в "бананових республіках". Але НАБУ передчуває своє фіаско і знову намагається фальсифікувати "докази". Горе-детективи пізно схаменулися, що забули провести в "справі Мартиненка" почеркознавчу експертизу. А справа вже в суді! От що робити?! Ці двійочники придумали, як вони вважають, "геніальну" ідею: "а давайте її зробимо… в іншій справі". Вони не вчили закон: коли справа в суді, то це лише доказ їх некомпетентності і заанґажованості", - наголосив адвокат.

Він підкреслив, що захист готовий і до Антикорупційного суду. "Наші аргументи є юридично значимими - на відміну від макулатури, яку представило НАБУ", - сказав Петро Бойко.

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