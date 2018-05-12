Адвокат Мартиненка заявив, що власником офшорної компанії у "справі екс-депутата" є детектив НАБУ

Адвокат вказав, що захист представить в суді низку документів, які повністю спростовують як фальсифіковані всі звинувачення НАБУ по "справі Мартиненка"

Захист екс-депутата Миколи Мартиненка під час нещодавнього судового засідання продемонстрував документи згідно з якими, власником офшорної компанії у "справі екс-депутата" виявився детектив НАБУ.

"Все звинувачення НАБУ будується на тому, що Микола Мартиненко нібито є власником офшорної компанії "Брадкрест", якій чеська компанія "Шкода" нібито незаконно перерахувала гроші нібито від контракту з "Енергоатомом". Кілька років близький до НАБУ депутат Сергій Лещенко на ефірах потрясав ксерокопією з прізвищем Мартиненка, вписаним в банківський формуляр про "Брадкрест". А НАБУ на цій ксерокопії (!) побудувало все своє звинувачення щодо Миколи Мартиненка. Хоча для доказу провини кого-небудь, відповідно до законодавства України, необхідні виключно оригінали документів", - повідомила прес-служба Мартиненка з посиланням на адвоката Ігоря Черезова.

За його словами, ця ксерокопія виявилася "фільчиною грамотою".

"Це наочно продемонстрував в суді захист Мартиненка - представивши абсолютно аналогічну ксерокопію, з позначкою "ЗРАЗОК", в якій власником компанії "Брадкрест" значився детектив НАБУ Віталій Дерновий. Саме він закінчував розслідування цієї розпіареної справи. Причому, в цій ксерокопії стояв підпис, дуже схожий на підпис детектива Дернового. Такий "документ" може зробити хто завгодно за 10 хвилин за допомогою... ксерокса, навіть депутат Лещенко, і козиряти схожим папірцем на ефірах. Оцініть глибину абсурду: власником цієї компанії можна легко зробити абсолютно будь-яку людину, того ж Лещенка, - і після цього заводити проти нього справу в НАБУ", - сказав Ігор Черезов.

"На самому початку "справи Мартиненка" стало очевидним, що НАБУ наповнило справу папірцями, з якими можна, хіба що сходити куди-небудь - наприклад, на телеефір", - іронічно зазначив адвокат.

"Це ганьба для НАБУ. Фейкова справа розвалюється через відсутність доказів вже на перших засіданнях суду. 80% матеріалів НАБУ з "200 томів" є аналогічним ксерокопіями, навіть про людське око ніким не завіреними. 20% інших нібито доказів - такі ж нікчемні папірці і у нас є цьому документальні підтвердження. Лещенко тепер має з'їсти цю ксерокопію і публічно вибачитися за свій "чорний піар" проти Мартиненка. НАБУ може зібрати всі свої "томи" і здати їх в макулатуру. А на отримані гроші купити собі хоча б один Кримінально-процесуальний кодекс і уважно його вивчати, щоб в інших справах так публічно не ганьбитися", - підкреслив Черезов.

Адвокат вказав, що захист представить в суді низку документів, які повністю спростовують як фальсифіковані всі звинувачення НАБУ по "справі Мартиненка".

"Там немає самого складу злочину, навпаки – держпідприємства "Енергоатом" і "Східний ГЗК" отримували прибуток в інтересах держави. Це підтверджують і незалежні експертизи", - зазначив Ігор Черезов.