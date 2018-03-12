Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Адвокат Мартиненка звинуватив НАБУ у прихованні від суду ключового доказу, - документ

Зокрема, за його словами, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради "Шкоди" і "Енергоатому"
Захист Миколи Мартиненка стверджує, що НАБУ та САП намагались приховати від суду свій доказ, який спростовує склад злочину у так званій "справі Мартиненка".
Адвокат Мартиненка звинуватив НАБУ у прихованні від суду ключового доказу, - документ Микола Мартиненко. Фото: nfront.in.ua

"НАБУ і САП  кілька років піарились на звинуваченнях проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Їх обливали брудом і без суду нав’язували  супільству тезу про їхню винуватість. Однак під час передачі матеріалів звинувачення до суду прокурори САП "загубили" кілька томів справи (!) Ці матеріали зібрало саме НАБУ, з ними раніше ознайомився захис", - заявив адвокат Петро Бойко.

"Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає "Енергоатому" продукцію за тією ж ціною, що у інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни  для "Енергоатому" - немає складу злочину. Адже все звинувачення базується на нібито завищеній ціні для "Енергоатому". До цього  фейку маніпулятивно приплели  Мартиненка та ще кількох людей",  - підкреслив Бойко.

Адвокат відзначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував як доказ із його боку.

"Але потім НАБУ і САП зрозуміли, що вони своїми руками спростовують свої ж звинувачення проти Миколи Мартиненка. Тому незаконно приховали від суду важливий доказ, який його виправдовує. Однак у захисту є й інші документи, які спростовують  звинувачення – наприклад, незалежний аудит про те, що "Енерогоатом" від контракту зі "Шкодою" замість збитків отримав прибуток в 21 млн. грн.", - сказав захисник.

"Тому захист під час засідання суду вимагав відводу прокурора САП Симківа, який хотів приховати дуже важливу інформацію. Але суд, на жаль, відмовив у цьому, ухваливши рішення, вигідне для сторони обвинувачення", - підкреслив Петро Бойко.

"НАБУ і САП прекрасно знають про фальсифікацію справи і свій повний провал. Тому  НАБУ та його кишенькові активісти замість юридичного змагання в суді - намагаються дискредитувати Миколу Мартиненка", - відзначив адвокат.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2018 13:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.