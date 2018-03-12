Адвокат Мартиненка звинуватив НАБУ у прихованні від суду ключового доказу, - документ

Зокрема, за його словами, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради "Шкоди" і "Енергоатому"

Захист Миколи Мартиненка стверджує, що НАБУ та САП намагались приховати від суду свій доказ, який спростовує склад злочину у так званій "справі Мартиненка".

"НАБУ і САП кілька років піарились на звинуваченнях проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Їх обливали брудом і без суду нав’язували супільству тезу про їхню винуватість. Однак під час передачі матеріалів звинувачення до суду прокурори САП "загубили" кілька томів справи (!) Ці матеріали зібрало саме НАБУ, з ними раніше ознайомився захис", - заявив адвокат Петро Бойко.

"Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає "Енергоатому" продукцію за тією ж ціною, що у інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни для "Енергоатому" - немає складу злочину. Адже все звинувачення базується на нібито завищеній ціні для "Енергоатому". До цього фейку маніпулятивно приплели Мартиненка та ще кількох людей", - підкреслив Бойко.

Адвокат відзначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував як доказ із його боку.

"Але потім НАБУ і САП зрозуміли, що вони своїми руками спростовують свої ж звинувачення проти Миколи Мартиненка. Тому незаконно приховали від суду важливий доказ, який його виправдовує. Однак у захисту є й інші документи, які спростовують звинувачення – наприклад, незалежний аудит про те, що "Енерогоатом" від контракту зі "Шкодою" замість збитків отримав прибуток в 21 млн. грн.", - сказав захисник.

"Тому захист під час засідання суду вимагав відводу прокурора САП Симківа, який хотів приховати дуже важливу інформацію. Але суд, на жаль, відмовив у цьому, ухваливши рішення, вигідне для сторони обвинувачення", - підкреслив Петро Бойко.

"НАБУ і САП прекрасно знають про фальсифікацію справи і свій повний провал. Тому НАБУ та його кишенькові активісти замість юридичного змагання в суді - намагаються дискредитувати Миколу Мартиненка", - відзначив адвокат.