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Адвокат Насірова намагається поставити під сумнів усе розслідування

Адвокат відстороненого глави ДФС будує лінію захисту на тезі про те, що дії Насірова не могли завдати шкоди державним інтересам
Адвокат Насірова будує лінію захисту на тезі про відсутність складу злочину в діях свого підзахисного
Адвокат Насірова намагається поставити під сумнів усе розслідування Фото: з вільних джерел

Адвокат колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова Віктор Петруненко 20 березня подав керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і генеральному прокурору України Юрію Луценку клопотання про припинення кримінального переслідування щодо свого підзахисного.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Адвокат відстороненого глави ДФС будує лінію захисту на тезі про те, що дії Насірова не могли завдати шкоди державним інтересам.

Крім того, адвокат Насірова має намір домогтися проведення додаткової або повторної судово-економічної експертизи у цій справі.

Нагадаємо, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами. У першу чергу Насіров сказав, що не хотів, аби за нього вносили заставу.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

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