Адвокат Ноздровської ініціював власне розслідування

Адвокат заявляє, що винними у вбивстві Ноздровської можуть бути не родичі Россошанського

Адвокат вбитої Ірини Ноздровьскої Віталій Мацелюх заявляє, що ініціював з колегами власне розслідування.

Він не поспішає підтверджувати версію активістів про те, що до вбивства Ноздровської причетні близькі люди Дмитра Россошанського, який у 2015 році збив сестру Ноздровської – Світалану, і відповідальності якого саме і добивалася Ірина.

За словами Мацелюха, він та його колеги ініціювали власне розслідування із залученням приватних детективів, і його попередні висновки дозволяють припустити, що винними у вбивстві Ноздровської можуть бути не родичі Россошанського.

"Попри те, що їхню поведінку під час розгляду справи щодо ДТП, в якому загинула Світлана (Ноздровська, - ред.), інакше як нелюдською назвати не можна, може виявитися, що вони не причетні до вбивства", - сказав адвокат в коментарі Deutsche Welle, додавши, що поки що не може прокоментувати цю ситуацію докладніше.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Також за попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран. За словами керівника прес-служби Нацполіціі Київської області Миколи Жуковича, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.