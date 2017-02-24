Адвокат Охендовського готує апеляцію на рішення суду частково арештувати майно його підзахисного

Солом'янський суд 24 лютого за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро арештував майно голови ЦВК (Центральної виборчої комісії) Михайла Охендовського.

Адвокат Охендовського Олег Бабіч заявив, що суд задовольнив клопотання НАБУ тільки частково, інформує "Українська правда".

Суд обмежився арештом автомобіля 2008 року випуску, єдиного банківського рахунку Охендовського, залишок на якому складає близько 100 гривень, а також 22 акцій, придбаних Охендовським у середині 90-х.

"Навіть таке рішення суду є незаконним. Уже в понеділок на це рішення буде подана апеляція", – повідомив адвокат.

Згідно з останньою декларацією за 2015 рік, Охендовському належить місце у підземній автостоянці, 22 акції "Запоріжжяобленерго", 43 долари на рахунку в "Укргазбанку", 205 тис грн готівкою, автомобіль Lexus LX 570 2008 року випуску, мисливський карабін, запонки і годинник.

Голова Центрвиборчкому зареєстрований у квартирі в Києві площею 54 кв.м., власницею якої є його матір.

Більшість майна і бізнесу родини Охендовського оформлено на його дружину і тещу. Це, зокрема, будинки в селі Горенка на Київщині площею 240 кв.м і 120 кв.м, де проживає голова Центрвиборчкому.

Водночас Охендовський не зазначав у декларації київську квартиру своєї тещі Олени Архипової по вул. Протасів Яр, 8 площею 312 кв.м, а також два паркомісця за тією ж адресою. Цю нерухомість теща Охендовського купила у 2009 році.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК. Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.