Адвокат повідомив, що засудженого в Росії Клиха госпіталізували

Українця Станіслава Клиха, незаконно засудженого у російській Чечні до 20 років колонії, минулого тижня ймовірно перевели із в'язниці до лікарні.

"Нам сказали, що його перевели до лікарні у Челябінську. Поки що ми не можемо це перевірити. До нього планувала їхати мама, зараз це під питанням. Ми намагаємось це з’ясувати", - повідомив його адвокат Ілля Новіков в коментарі "Радіо Свобода".

Правозахисниця Тетяна Щур у коментарі проекту "ОВД-Инфо" також повідомила про госпіталізацію Клиха. Однак точне місцеперебування політв'язня, за її словами, наразі невідоме.

Раніше матері засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва записали відеозвернення до президентів Росії і України з проханням припинити війну і помилувати синів.

Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.

Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.