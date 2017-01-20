Адвокат Roshen у Липецьку виявилась любителькою Путіна і "русского мира"
"Так-так, та сама Віолетта Волкова - борець з хунтою, захисниця "русского мира", комуністка, путіністка, сталіністка і взагалі "Путін введи війська". Вночі Віолетта спала і бачила, як російські танки захоплюють Київ і Львів, а вдень обслуговувала інтереси фабрики Петра Порошенка. Нічого особистого. Просто бізнес", - пише на своїй сторінці у Facebook Аркадій Бабченко.
За його словами, певний час Волкова була "затятою" опозиціонеркою, "але священний чудодійний "Кримнаш" все розставив в голові по правильним місцях".
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.
Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.
Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).
Петро Порошенко обіцяв продати Roshen, найнявши для цього інвестиційну компанію Rothschild і українську інвестгруппу "Інвестиційний капітал України" (ICU). Однак через відсутність покупців у січні 2016 року був підписаний договір, за яким Порошенко передав свою частку в корпорації незалежний "сліпий траст. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів.
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