Адвокат Розенблата просить генпрокурора закрити його справу

Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до Генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі.

"Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області та встановили, що вони взагалі ніколи не спілкувалися з Бориславом Розенблатом", - повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук,

Після цього було прийнято рішення звернутися до Генерального прокурора з клопотанням закрити справу, оскільки наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину власне детективами НАБУ, а не Розенблатом, зазначив Шевчук.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Солом‘янський райсуд Києва зобов'язав нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.