ПОЛІТИКА НОВИНИОсобистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що не отримував ніякого "таємного платежу" в розмірі $ 400 тис. за організацію зустрічі американського лідера з президентом України Петром Порошенком у червні 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвокат Трампа спростував отримання грошей за візит Порошенка в Білий дім
Він називає цю історію брехнею
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
"Ця історія - абсолютна брехня", - стверджує він, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Reuters.
Про те, що повідомлення щодо отримання грошей адвокатом Трампа є "кричущою брехнею і наклепом" також заявили в адміністрації Порошенка.
Як відомо, про те, що Майкл Коен отримав "таємний платіж" у розмірі щонайменше $ 400 тис. за організацію переговорів лідерів України і США під час їх першої особистої зустрічі в червні 2017 року повідомила телерадіокомпанія ВВС з посиланням на обізнані з ситуацією джерела в Києві.
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24 05 2018 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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