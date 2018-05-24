Адвокат Трампа спростував отримання грошей за візит Порошенка в Білий дім

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що не отримував ніякого "таємного платежу" в розмірі $ 400 тис. за організацію зустрічі американського лідера з президентом України Петром Порошенком у червні 2017 року.

"Ця історія - абсолютна брехня", - стверджує він, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Reuters.

Про те, що повідомлення щодо отримання грошей адвокатом Трампа є "кричущою брехнею і наклепом" також заявили в адміністрації Порошенка.

Як відомо, про те, що Майкл Коен отримав "таємний платіж" у розмірі щонайменше $ 400 тис. за організацію переговорів лідерів України і США під час їх першої особистої зустрічі в червні 2017 року повідомила телерадіокомпанія ВВС з посиланням на обізнані з ситуацією джерела в Києві.