Адвокат українця Гриба вперше зустрівся з ним у російському СІЗО
Про це адвокат повідомив у Facebook.
"Зустрівся у СІЗО з Павлом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків", - зазначає Сабінін.
За його словами, побутові проблеми Гриба в ізоляторі досі не вирішено.
Разом з тим, він не коментує суть звинувачення на адресу українця з боку російських спецслужб, оскільки "дав підписку про нерозголошення".
Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.
Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.
Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.
7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
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