Адвокат українця Гриба вперше зустрівся з ним у російському СІЗО

Побутові проблеми Гриба в ізоляторі досі не вирішено

Судовий захисник зі Ставрополя Андрій Сабінін отримав дозвіл на побачення з 19-річним Павлом Грибом у ізоляторі ФСБ в Краснодарі

Про це адвокат повідомив у Facebook.

"Зустрівся у СІЗО з Павлом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків", - зазначає Сабінін.

За його словами, побутові проблеми Гриба в ізоляторі досі не вирішено.

Разом з тим, він не коментує суть звинувачення на адресу українця з боку російських спецслужб, оскільки "дав підписку про нерозголошення".

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).