Адвокат Вороненкова за 10 днів до вбивства повідомив Росії його адресу в Києві

Захист колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова за 10 днів до його вбивства повідомив правоохоронним органам РФ його адресу в Києві.

"Ми обговорювали електронною поштою стратегію захисту в його кримінальній справі (у Росії – ред.)", – розповів адвокат екс-депутата Андрій Гривцов, який востаннє зв'язувався з клієнтом у минулу середу близько 9 години вечора, повідомляє "Коммерсант".

За словами Гривцова, захист домагався в Росії зняття заочно звинувачуваного Дениса Вороненкова з міжнародного розшуку.

Адвокат за згодою свого клієнта близько десяти днів тому спрямував до Генпрокуратури РФ, ФСБ й СКР відповідні клопотання, вказавши в них адресу проживання Вороненкова на Ставропольській вулиці Києва.

Як розраховував захист, у зв'язку з цим розшук політика мали б припинити: Генпрокуратура Росії могла одразу надіслати владі України запит про його екстрадицію. А запит відхилили б, оскільки Денис Вороненков отримав українське громадянство.

За даними видання, запит до Києва з РФ так і не спрямували. А зараз в Україну натомість надішлють документ із проханням офіційно поінформувати про смерть Вороненкова, що стане підставою для припинення кримінального переслідування.

Вороненкова в Росії звинувачували в "організації рейдерського захоплення" (ч. 4 ст. 159 КК) двоповерхової будівлі у центрі Москви.

Закрити справу за обставинами, які не реабілітують фігуранта, можна лише за згодою його близьких. Якщо вони відмовляться, справу спрямують до суду, який, у випадку визнання Вороненкова винним у шахрайстві, також буде змушений припинити переслідування.

Інший адвокат і добрий знайомий Вороненкова Вадим Багатурія вважає, що захист навіть може спробувати виграти цю справу. "Невипадково ж Генпрокуратура двічі відмовляла слідству у зверненні до Держдуми для зняття з пана Вороненкова депутатської недоторканності", – зазначив він.

За версією Слідчого комітету РФ, Вороненков продав двоповерховий будинок підприємцю Віталію Качуру за $2 млн. Угоду зрештою розірвали через суд, а нерухомість повернули її власнику Отарі Кобахідзе.

Кобахідзе розповів, що минулої середи його через посередника зв'язали телефоном із Вороненковим – і той вибачився й запропонував компенсувати "моральну шкоду".

Кобахідзе стверджує – і збирається офіційно поінформувати про це слідчі органі, – що екс-депутат був готовий повернутися до Росії, щоб дати свідчення про підготовку нового захоплення його нерухомості.

Качура було засуджено на 4 роки й 2 місяці. Його адвокат Вадим Лялін заявив газеті, що Вороненков підставив його клієнта під кримінальну справу, а той дав свідчення на екс-депутата

Адвокат збирається клопотати про умовно-дострокове звільнення Качура й не пов'язує вбивство у Києві з кримінальним переслідуванням екс-депутата в Росії. Лялін схиляється до версії про політичний мотив і не виключає версію про борги Вороненкова.

Нагадаємо, вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні. Згодом, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кіллер служив в Нацгвардії України 13 місяців.

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Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.