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Адвокат: всі плівки, всі голоси розмови Саакашвілі із Курченком сфальсифіковані

Чорнолуцький також не розуміє, яким чином прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган може публікувати цю інформацію
Адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький вважає, що експертизу голосів його підзахисного та українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, було підтасовано.
Адвокат: всі плівки, всі голоси розмови Саакашвілі із Курченком сфальсифіковані Фото: unian.net

"Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити", - розповів адвокат агентству "Інтерфакс-Україна".

Чорнолуцький також не розуміє, яким чином прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган може публікувати цю інформацію, оскільки це матеріали, які належать до досудового слідства.

"І доступ у неї до них навіть, незважаючи на посаду прес-секретаря генпрокурора, навряд чи є. Тому потрібно ще розібратися, яким чином у неї в принципі є інформація про якісь експертизи", - зазначив він.

Нагадаємо, що 5 грудня на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком

Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів. Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком.

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