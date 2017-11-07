Адвокат, яка мала компромат на Клінтон каже, що не пов'язана з Кремлем
Весельницька заявила, що з Трампом-молодшим обговорювала закон Магницького, а не кандидатуру демократки Гілларі Клінтон.
"Я ніколи не мала жорсткої або конфіденційної інформації про Гілларі Клінтон. І ніколи не збиралась", - сказала Наталія Весельницька в інтерв'ю NBC News, інформує Reuters.
Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.
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