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Адвокат Януковича підтвердив існування листів екс-президента іноземним міністрам

Листи він отримав у рамках статті 20 Закону України про адвокатуру
Адвокат колишнього президента Віктора Януковича Віталій Сердюк підтвердив існування листів екс-президента іноземним міністрам
Адвокат Януковича підтвердив існування листів екс-президента іноземним міністрам Фото:112.ua

Про це передає "112 Україна".

"Я підтверджую інформацію, ці листи я надам сьогодні редакції. До подання заяви РФ про надання допомоги та захисту мирного населення України і відновлення правопорядку Янукович 22 лютого звертався до всіх гарантів підписаної Угоди про врегулювання кризи в Україні", - заявив він.

Сердюк зазначив, що ці листи він отримав у рамках статті 20 Закону України про адвокатуру. За його словами, захист опитував низку осіб, зокрема Андрія Клюєва, і отримав матеріали разом із поясненнями.

Напередодні захист Віктора Януковича заявив про зникнення "мирової" з лідерами Євромайдану. В Адміністрації президента повідомили, що документа у них немає.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни. 

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

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