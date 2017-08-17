Адвокат Януковича, призначений державою, відмовився його захищати

Адвокат Віталій Мешечек, який представляє інтереси обвинуваченого екс-президента України Віктора Януковича, заявив в Оболонському районному суді міста Києва клопотання про самовідвід у зв'язку зі складністю кримінального провадження.

Суд задовольнив заяву Мешечека про самовідвід і постановив призначити нового державного адвоката. Наступне засідання призначене на 6 вересня.

"Вважаю, що для більш якісного та належного захисту інтересів Януковича я не можу в подальшому брати участь у розгляді... Прошу прийняти мою відмову від виконання обов'язків", - сказав Мешечек, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.