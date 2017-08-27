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Адвокат Януковича спростовує інформацію про його проживання в Московській області

Адвокат стверджує що Янукович проживає в Ростові-на-Дону
Адвокат екс-президента України Віктора Януковича спростував інформацію про те, що той нібито проживає у селі Баковка Московської області.
Адвокат Януковича спростовує інформацію про його проживання в Московській області Фото:112.ua

В ефірі "112 Україна" адвокат Віталій Сердюк повідомив, що інформація, поширена Йосифом Кобзоном щодо місця проживання у Московській області екс-президента України Віктора Януковича, не відповідає дійсності.

На питання про те, чи може Віталій Сердюк підтвердити інформацію про те, що Віктор Янукович наразі проживає на вул. Лісовій, 25 в селі Баковка Московської області, адвокат відповів:

"Адреса не відповідає дійсності. Адреса, що повністю співпадає з його місцем проживання – це Ростов-на-Дону, вул. Яременко 81, тому вся інформація, що розповсюджувалась останнім часом не відповідає дійсності. Та адреса (в Ростові-на-Дону, – ред.) підтверджена, туди їздили багато разів журналісти, надані всі документи. Тому та адреса, яка була розповсюджена Йосифом Кобзоном є фейком", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, співак Йосип Кобзон розповів ЗМІ, що екс-президент України Віктор Янукович живе по сусідству з ним, у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.

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27 08 2017 20:40
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