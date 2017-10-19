Адвокат Януковича вимагає відшкодування витрат на поїздку в Ростов

Адвокат перебував у Ростові-на-Дону з 5 по 12 жовтня, але зустрітися з екс-президентом йому не вдалося. Facebook

Оболонський районний суд Києва відмовився відшкодувати державному адвокату колишнього президента Віктора Януковича Максиму Гераську витрати на поїздку в Росію для зустрічі з клієнтом.

Адвокат розповів, що перебував у Ростові-на-Дону з 5 по 12 жовтня. При цьому зустріч із клієнтом він не провів.

Проте держзахисник вимагає від суду відшкодувати йому витрати на поїздку. Суму, яку він хоче отримати, Герасько не назвав.

"Я зараз проводжу підрахунки, аналізую чеки", - сказав він.

У суді зазначили, що питанням відшкодування витрат держзахиснику повинен займатися Центр безкоштовної правової допомоги і пообіцяли надіслати лист для розгляду прохання Гераська. При цьому суддя наголосив, що, згідно з законодавством, вартість авіаквитків адвокату не відшкодовують.

Нагадаємо, під час чергового засідання у справі Януковича, 27 вересня, Герасько повідомив, що йому потрібно провести конфіденційну зустріч з клієнтом для узгодження правової позиції. Він розповів, що отримав ростовську адресу Януковича і планує туди з'їздити. 5 жовтня Герасько полетів до Росії для зустрічі з підзахисним. 11 жовтня він повідомив, що прибув у Ростов-на-Дону, проте так і не зустрівся з екс-президентом.

Зазначимо, управління з питань міграції главку МВС Росії по Ростовській області продовжило термін дії свідоцтва про надання тимчасового притулку екс-президенту України Віктору Януковичу до 26 жовтня 2018 року

