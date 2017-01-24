Адвокат Януковича заявив, що приїде на допит у Генпрокуратурі
У той же час, сам Янукович не відвідає допит, оскільки існує "загроза життю" екс-президента, передає ТАСС.
"Захист прибуде за цим викликом, виконуючи процесуальні зобов'язання, і повідомить про наявність на сьогоднішній день про поважні причини, що перешкождають", - запевнив Сердюк.
Раніше Генеральна прокуратура України викликала екс-президента Віктора Януковича в Головну військову прокуратуру для вручення повідомлення про зміну підозри і допиту.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про нові документи по справі про втечу екс-президента Віктора Януковича та російське вторгнення.
Луценко повідомив, що суд у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича почнеться в лютому 2017 року.
Луценко також нагадав, що українські правоохоронці отримали фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України, що, за його словами, є неспростовним доказом державної зради.
За словами генпрокурора, особистий підпис Януковича свідчить про те, що він втік з Києва й прийняв рішення перейти на бік ворога – Російської Федерації.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.
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