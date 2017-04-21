Адвоката, який напав на жінку Турчинова в 2016 році, ув'язнили на 8,5 років

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, 21 квітня, виніс вирок Володимиру Оленцевичу, який у травні 2016 року напав на дружину секретаря РНБО Олександра Турчинова з ножем.

Його визнали винуватим у замаху на захоплення в заручники родича представника влади (ч. 2 ст. 15 ст. 349 Кримінального кодексу) і захопленні заручника (ст. 147 Кримінального кодексу). Злочинцеві призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі, повідомляє сайт столичної прокуратури.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року Оленцевич прийшов у київський університет, де працює Ганна Турчинова. Оскільки він орієнтувався на фотографії з інтернету, де в Турчинової була коротка зачіска, через погане освітлення він спочатку напав на іншого викладача зі схожою зачіскою.

Схопивши жінку за шию, він приставив ніж до горла і звернувся до викладача як до Ганни Володимирівни, і порадив не чинити опір. Шокована жінка пояснила, що вона не та, за кого її вважає нападник. Зрозумівши, що помилився, Оленцевич спробував змінити жертву.

Ганна Турчинова, яка стояла поруч, почала кричати. Охоронець, скориставшись розгубленістю нападника, вибив у нього ніж і знешкодив його. Дружина Турчинова викликала поліцію, яка приїхала і затримала зловмисника.

Під час обшуку в Оленцевича знайшли установчі дані на Турчинову та копію указу в. о. президента Олександра Турчинова про початок антитерористичної операції. Його зловмисник планував залишити на місці злочину.

Володимир Оленцевич - житель Донецька, юрист. Він відомий своїми позовами про скасування указів про присвоєння звань Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу. Також він намагався оскаржити в суді помилування Юрія Луценка. Крім того, в 2014 році Оленцевич позивався проти Турчинова через відсторонення екс-президента Віктора Януковича від влади.