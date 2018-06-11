Адвокатка Гандзюк виступила проти участі депутата Антона Геращенка у комісії з розслідування
"Я особисто зроблю все, щоб ТСК в такому складі не отримувала жодної інформації про розслідування. І повірте, я знаю як це зробити відповідно до КПК. Це ПРЯМА ВОЛЯ КАТІ. Геращенко НЕ буде безкарно для слідчих і прокурорів і для нього самого знати про слідство більше, ніж йому дозволяє КПК. Тобто НІЧОГО. І не буде використовувати цю інформацію у своїх цілях", - наголосила адвокатка.
"Все, що говорив і писав Антон Геращенко про справу Каті викликало у неї крайнє обурення. Насамперед, сам факт того, що він отримував інформацію від слідства, яку зобов’язані були повідомляти потерпілій до оприлюднення будь-кому", - написала вона.
Так на прохання Гандзюк Закревська подала заяву, щоб встановити, "хто і на якій підставі зливав йому дані досудового розслідування і чи було на це дозвіл процесуального керівництва".
"У клопотанні була заборона (вимога виконувати КПК) на оприлюднення інформації про розслідування справи через третіх осіб, конкретно включно з Антоном Геращенком, замість інформування про хід розслідування боку потерпілого, як це передбачено КПК", - пояснила адвокатка.
Нагадаємо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.
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