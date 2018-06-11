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Адвокатка Гандзюк виступила проти участі депутата Антона Геращенка у комісії з розслідування

Євгенія Закревська назвал це "конфліктом інтересів та образою пам’яті загиблої"
Захист радниці міськоголови Херсона Катерини Гандзюк наполягає на тому, щоб депутата Антона Геращенка не включали до складу новоствореної тимчасової слідчої комісії, оскільки він за розголошував дані слідства.
Адвокатка Гандзюк виступила проти участі депутата Антона Геращенка у комісії з розслідування Фото: visti.ks.ua

"Я особисто зроблю все, щоб ТСК в такому складі не отримувала жодної інформації про розслідування. І повірте, я знаю як це зробити відповідно до КПК. Це ПРЯМА ВОЛЯ КАТІ. Геращенко НЕ буде безкарно для слідчих і прокурорів і для нього самого знати про слідство більше, ніж йому дозволяє КПК. Тобто НІЧОГО. І не буде використовувати цю інформацію у своїх цілях", - наголосила адвокатка.

"Все, що говорив і писав Антон Геращенко про справу Каті викликало у неї крайнє обурення. Насамперед, сам факт того, що він отримував інформацію від слідства, яку зобов’язані були повідомляти потерпілій до оприлюднення будь-кому", - написала вона.

Так на прохання Гандзюк Закревська подала заяву, щоб встановити, "хто і на якій підставі зливав йому дані досудового розслідування і чи було на це дозвіл процесуального керівництва".

"У клопотанні була заборона (вимога виконувати КПК) на оприлюднення інформації про розслідування справи через третіх осіб, конкретно включно з Антоном Геращенком, замість інформування про хід розслідування боку потерпілого, як це передбачено КПК", - пояснила адвокатка.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

 
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06 11 2018 18:05
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