ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСпівголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявляє, що готовий взяти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужву на поруки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвокатом Гужви буде міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш
Вілкул готовий взяти Гужву на поруки
Ігор Гужва Фото: ua.korrespondent.net
"Щойно дізнався, що затриманий головний редактор сайту Strana.ua Ігор Гужва... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - повідомив у Facebook.
За словами Вілкула, адвокатом Гужви виступає міністр юстиції часів Януковича і його колишній радник Олена Лукаш. "Це добре, вона суперпрофесіонал", - додав він.
Нагадаємо, Головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву затримали і приблизно в 4 ранку повезли в Головне управління МВС України в Києві.
За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.
Сам Гужва усі звинувачення відкидає та заявляє про провокації проти нього.
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23 06 2017 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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