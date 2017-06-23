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Адвокатом Гужви буде міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш

Вілкул готовий взяти Гужву на поруки
Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявляє, що готовий взяти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужву на поруки.
Адвокатом Гужви буде міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш Ігор Гужва Фото: ua.korrespondent.net

"Щойно дізнався, що затриманий головний редактор сайту Strana.ua Ігор Гужва... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - повідомив у Facebook.

За словами Вілкула, адвокатом Гужви виступає міністр юстиції часів Януковича і його колишній радник Олена Лукаш. "Це добре, вона суперпрофесіонал", - додав він.

Нагадаємо, Головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву затримали і приблизно в 4 ранку повезли в Головне управління МВС України в Києві.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Сам Гужва усі звинувачення відкидає та заявляє про провокації проти нього.
 

 

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23 06 2017 10:59
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