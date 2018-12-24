Адвокату Рибіну, який захищав екс-"беркутівців" та Рубана, спалили машину

Рибін захищав інтереси харківських екс-"беркутівців", а також обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі.

Підпал стався 24 грудня. Він не знає, хто це зробив, однак пов’язує зі своєю адвокатською діяльністю, інформує Hromadske.

"Я можу пов’язати це з чим завгодно, бо мені постійно погрожують через діяльність", - сказав він.

За словами Рибіна, авто сильно пошкоджене, а після того, як рятувальники загасили вогонь, - паркінг весь задимлений. Машина застрахована не була.

У липні 2018 року в будівлі Апеляційного суду Києва сталася сутичка між праворадикалами з організації С14 та адвокатом Валентином Рибіним. Радикали звинувачували адвоката в тому, що він інтереси низки обвинувачених у посяганні на територіальну цілісність України, нагадує видання.

У 2016 році Валентин Рибін був адвокатом бійця Головного розвідуправління Росії Олександра Александрова. Його разом з іншим ГРУ-шником Євгеном Єрофеєвим Голосіївський райсуд Києва визнав винними у скоєнні теракту, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов. Обох бійців ГРУ Росії взяли в полон українські військові на Донбасі, а після суду над ними обміняли на Надію Савченко.

Також Рибін захищав трьох харківських екс-беркутівців, які втекли до Росії.

У 2018 році адвокат став захисником керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і формально народної депутатки Надії Савченко, яких підозрюють у спробі захоплення державної влади, держперевороту та організації теракту.