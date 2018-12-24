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Адвокату Рибіну, який захищав екс-"беркутівців" та Рубана, спалили машину

Автомобіль стояв у підземному паркінгу його будинку
Рибін захищав інтереси харківських екс-"беркутівців", а також обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі.
Адвокату Рибіну, який захищав екс-"беркутівців" та Рубана, спалили машину Фото:censor.net.ua

Підпал стався 24 грудня. Він не знає, хто це зробив, однак пов’язує зі своєю адвокатською діяльністю, інформує Hromadske.

"Я можу пов’язати це з чим завгодно, бо мені постійно погрожують через діяльність", - сказав він.

За словами Рибіна, авто сильно пошкоджене, а після того, як рятувальники загасили вогонь, - паркінг весь задимлений. Машина застрахована не була.

У липні 2018 року в будівлі Апеляційного суду Києва сталася сутичка між праворадикалами з організації С14 та адвокатом Валентином Рибіним. Радикали звинувачували адвоката в тому, що він інтереси низки обвинувачених у посяганні на територіальну цілісність України, нагадує видання.

У 2016 році Валентин Рибін був адвокатом бійця Головного розвідуправління Росії Олександра Александрова. Його разом з іншим ГРУ-шником Євгеном Єрофеєвим Голосіївський райсуд Києва визнав винними у скоєнні теракту, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов. Обох бійців ГРУ Росії взяли в полон українські військові на Донбасі, а після суду над ними обміняли на Надію Савченко. 

Також Рибін захищав трьох харківських екс-беркутівців, які втекли до Росії.

У 2018 році адвокат став захисником керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і формально народної депутатки Надії Савченко, яких підозрюють у спробі захоплення державної влади, держперевороту та організації теракту.

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24 12 2018 16:34
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