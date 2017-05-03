Адвокати і дружина Насірова прийшли за ним до суду Термін затримання Насирова закінчується о 23:52

Адвокати і дружина глави ДФС Романа Насірова прийшли за ним до суду, щоб забрати після закінчення терміну затримання.

Фото: facebook.com/automaidan

"Якщо час завершується його перебування, потрібно відпускати", - сказав захисник Насірова Олександр Лисак, повідомляє LB.ua. Він додав, що термін затримання Насірова закінчується о 23:52. Адвокати глави ДФС не знають, чи зможе він покинути суд, який блокують мітингувальники. Нагадаємо, що під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.

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