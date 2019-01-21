Адвокати Мартиненка кажуть, що на "швейцарській флешці" не було жодного доказу проти екс-депутата

Захист Миколи Мартиненка стверджує, що матеріали зі Швейцарії, які є основним доказом НАБУ, показали безпідставність звинувачень проти екс-депутата.

Адвокат Петро Бойко прокоментував закінчення розгляду судом матеріалів зі "швейцарської флешки", повідомляє прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка.

Адвокат наголосив, що «юридично флешка виявилась пустою, а справа – фейковою. Розрекламовані "залізобетонні докази" розсипались, як розбите скло. Швейцарському прокурору за 5 років не було з чим іти до суду в Швейцарії. Тому прокурор був радий передати цю макулатуру до НАБУ, яке сподівалось натиснути на український суд", - сказав Бойко.

За словами адвоката, немає жодного доказу фігурування Миколи Мартиненка – "ні в контексті контракту "Шкоди" з "Енергоатомом", ні щодо причетності екс-депутата до компанії "Бредкрест". Остання мала економічні відносини зі "Шкодою" - але до чого тут Мартиненко? Ніде немає його підпису, він не причетний до жодних коштів. Але на політика, який добровільно відмовився від депутатського імунітету, за ці роки вилили тонни проплаченого бруду", - підкреслив Бойко.

"Набір "документів" із Швейцарії - це роздруківки статей з інтернету, відкрита інформація із сайту Верховної Ради, якісь записки без підписів і печаток... Головний "доказ" - розпіарена ксерокопія про нібито відкриття рахунку компанії "Бредкрест" з нібито прізвищем Мартиненка (це анкета, куди можна вписати будь-яке ім’я). Але насправді вона його виправдовує. Бо ця "форма А" датована 15 січня 2007 р. – коли "Бредкресту" навіть не існувало. Тому НАБУ зманіпулювало з перекладом установчого договору цієї компанії і прибрало звідти дату її створення", - вказали у Мартиненка.

За словами адвоката, причетність будь-якої особи до компанії визначають установчі та інші документи. "Суд дослідив швейцарські документи про діяльність "Бредкресту". Микола Мартиненко ніколи не фігурував ні в структурі її власності, ні в в жодних фінансових операціях. Тобто, "швейцарська флешка" засвідчила, що Мартиненко не є бенефіціаром "Бредкресту" і не має до нього стосунку", - сказав Петро Бойко.

Він підкреслив, що НАБУ і САП в суді спекулювали на переказах коштів в інтересах родичів Мартиненка за участю "Бредкресту". "По-перше, ці кілька платежів ніяк не стосуються справи. Згідно швейцарських документів, там не було жодної копійки із коштів "Шкоди". По-друге, там ніде не фігурує сам Мартиненко. По-третє, його родичі в якості свідків дали необхідні пояснення – там в кожному випадку були різні обставини (наприклад, необхідність безготівкової оплати за лікування, яку через цю компанію здійснила інша особа). Однак НАБУ це проігнорувало", - зазначив Бойко.

"Таким чином, фейкові звинувачення проти Мартиненка розсипаються в суді, як картковий будинок. Тому НАБУ і САП будуть і далі затягувати судовий процес. Бо вони дуже бояться його фіналу", - цитує прес-служба слова адвоката.