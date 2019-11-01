Адвокати Мартиненка спростовують причетність екс-депутата до офшорної компанії

Захист екс-депутата наполягає, що НАБУ і САП спекулюють на недостовірних даних і старих ксерокопіях, які, на їхню думку, "є фальшивкою"

Адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко прокоментував заяви про докази причетності екс-депутата до офшорної компанії "Бредкрест".

"НАБУ та близькі "активісти" кілька років вводили всіх в оману. Вони давно розмахували незрозумілою ксерокопією з нібито підписом Мартиненка про нібито відкриття ним банківського рахунку "Бредкресту" - так звана "форма А". А після вчорашнього судового засідання видали її за щось нове і сенсаційне, запустили чергову PR-хвилю. До речі, в цю ксерокопію за 10 хвилин за допомогою ксероксу будь-хто може легко вписати будь-яке прізвище", - наголосив Бойко.

За його словами, "на цьому старому фейку про "форму А" будується звинувачення НАБУ і САП. Хоча в Швейцарії ця справа за 5 років навіть не була передана до суду – бо туди нема чого передавати. Микола Мартиненко не був засновником або власником "Бредкреста" і цьому є документальні докази, представлені в суді самим НАБУ", - сказав адвокат.

"НАБУ і САП заявляють про нібито заповнення Мартиненком банківського формуляра 15 січня 2007 р. - як доказ того, що він є власником. Але на той момент це підприємство не існувало (!) і навіть не було внесено до реєстру – тому про відкриття рахунку не могло бути й мови. Компанія "Бредкрест" почала функціонувати після випуску акцій 16 січня – і власником там із самого початку була інша особа. Мартиненко ніколи не розпоряджався коштами "Бредкресту", не володів її акціями і не брав участі в діяльності цієї компанії – це юридичні факти, які обвинувачення спростувати не може", - підкреслив Петро Бойко.

"НАБУ отримало на "швейцарській флешці" виписку із державного реєстру Панами. Проте НАБУ і САП вдаються до маніпуляцій: в українському перекладі цієї виписки (том №22) немає дати створення "Бредкресту" - 16 січня. А в іноземній версії виписки – є. Тобто, факти підганялись під сфабриковані звинувачення проти Мартиненка", - цитує адвоката прес-служба екс-депутата, яка поширила відповідні документи.

За словами Бойка, НАБУ маніпулює доказами і допустило багато порушень. "Особливо це стосується матеріалів із розрекламованої "швейцарської флешки": сотні сторінок звідти подані без перекладу і суд не зміг їх дослідити, кількість перекладених сторінок – більша за оригінальні… Пояснення просте: ці матеріали суперечать звинуваченням проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів справи", - вказав адвокат.

"Ця справа була фейковою з самого початку. На розпіареній "швейцарській флешці" немає ні юридично встановленого підпису Мартиненка, ні підтвердження отримання ним коштів від будь-якої компанії. Немає жодних збитків для держави. НАБУ залишається тільки продовжувати інформаційну війну проти Мартиненка і тиснути на суд", - вважають у екс-депутата.

Прикладом такої війни адвокат назвав "дезінформацію з боку Центру Шабуніна та інших про перебіг судового засідання 10 січня. НАБУ так поспішало, що вкинуло через кишенькових активістів свою заготовку без зв'язку з реальним перебігом справи – насправді жодного документу зі встановленим підписом Мартиненка в суді не досліджувалось (і такого документу в справі немає), у Мартиненка ніхто не брав паспортних даних тощо", - сказав Бойко.