Адвокати Мартиненка звинувачують НАБУ і САП у маніпуляцію сторінок у справі екс-депутата

Захист Миколи Мартиненка звинувачує САП у прихованні від суду доказів у справі екс-депутата.

"Розгляд справи в суді засвідчив провальність доказової бази НАБУ щодо Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Тому НАБУ і САП придумали нову технологію – вони тягнуть час і приховують від суду докази (причому зібрані стороною звинувачення!), які свідчать на користь Мартиненка. Або ж подають ці докази так, що суд не може їх прийняти як належні – тобто, прокурори блокують їх розгляд. Причому кількість таких матеріалів з боку НАБУ і САП складає вже багато сотень сторінок – і це у розпіареній ними справі", - заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка.

"Останній приклад – близькі до НАБУ прокурори подали до суду майже 200 аркушів іноземними мовами, без перекладу українською. Це, зокрема, матеріали з "швейцарської флешки". НАБУ та їх сателіти стільки заявляли про значимість цих ксерокопій як основних доказів. Але потім почали робити все, аби суд визнав неприпустимими частину цих матеріалів – бо вони не підверджують звинувачення проти Мартиненка", - сказав Бойко.

На його думку, НАБУ та лояльні прокурори САП саботують юридичну чистоту та змагальність у справі, на якій піарились більше двох років. "Вони так бояться свого програшу, що як шулери грають "крапленими картами". Використовують будь-які нечесні методи: від приховування доказів до маніпуляцій і вкидування дезінформації (наприклад – про рецензії на експертизу НАБУ)", - наголосив адвокат.

В якості прикладу він також навів незаконне вилучення матеріалів у адвоката Мартиненка Ігоря Керезя. "Під час обшуку в нього НАБУ вилучило матеріали з іншого кримінального провадження - офіційно отримані адвокатом від швейцарської прокуратури. НАБУ грубо порушило право на захист, а ці матеріали потім представило в суді як свої докази!", - підкреслив Петро Бойко.

Він вказав на тиск НАБУ на Шевченківський райсуд, "який і так майже всі процесуальні рішення ухвалює на користь звинувачення. А директор НАБУ після цього перекладає все з хворої голови на здорову і публічно звинувачує… адвокатів".

"Очевидно, що НАБУ сподівається досягти звинувачення суто піар-засобами, через демонізацію Мартиненка та "обробку" суддів. Єдина надія НАБУ - на лояльний до себе Антикорупційний суд. Але захист Миколи Мартиненка готовий документально спростувати всі звинувачення з боку НАБУ, які є просто макулатурою", - цитує адвоката прес-служба екс-депутата.