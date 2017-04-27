Адвокати Насірова оскаржать рішення суду в ЄСПЛ
"Ми готуємо документи для подачі в ЄСПЛ. Максимальну кількість порушень, яка зашкалює, буде відправлено туди, і ЄСПЛ дасть оцінку. Є два яскравих прецеденти – це "справа Луценка проти України" і "справа Тимошенко проти України" в частині затримання, які були програні Україною. Тому ми впевнено себе почуваємо і чим більше зберемо процесуальних порушень з боку слідства і судів, тим сильніша у нас буде позиція в ЄСПЛ", - повідомив після засідання Солом'янського райсуду Києва адвокат Ігор Степанов, інформує LB.ua.
Ще один адвокат Насірова Андрій Кузьменко додав, що сторона захисту повністю довела, що ризиків, зазначених в клопотанні сторони обвинувачення, не існує.
"Але, на жаль, суд ухвалив таке рішення. Ми з ним не згодні. Воно не підлягає процесуальному оскарженню, але тим не менш у нас ще є європейський суд з прав людини, який, ми більш ніж упевнені, дасть відповідну кваліфікацію подібним обставинам. Ми також сподіваємося, що досудове розслідування закінчиться у ці два місяці, хоча неодноразово заявлялося, що до травня воно буде завершене. Протягом всього цього часу ми (захист Насірова) не вживали ніяких дій на затягування процесу і не збираємося цього робити. Навпаки, ми зацікавлені, щоб якнайшвидше передати справу до суду і довести вже у судовому засіданні", - заявив Кузьменко.
Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
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