Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Адвокати Ноздровської занепокоєні здійсненням психологічного тиску на них

Правозахисниця звернулася до керівництва правоохоронних органів із проханням про заходи безпеки
За адвокатами родини вбитої Ірини Ноздровської стежать невідомі особи, які намагаються з'ясувати подробиці їхнього особистого життя
Адвокати Ноздровської занепокоєні здійсненням психологічного тиску на них Фото: ukrinform.com

Про це заявила адвокат Таміла Ульянова, передає Еспресо.TV.

"Коли ми вступили в цю справу як представники потерпілої, на нас почали здійснювати психологічний тиск. За нами постійно слідкують. Ми не знаємо, хто це слідкує - або представники правоохоронних органів, які з'ясовують у всіх наших знайомих наше особисте життя. Слідкують постійно якісь машини", - сказала Ульянова.

Адвокат звернулася до керівництва правоохоронних органів із проханням про заходи безпеки.

"Ми звертаємось до керівників правоохоронних органів із заявою: ми вважаємо, що здійснюється психологічний тиск особисто на нас. Ми просимо забезпечити нашу безпеку як представників потерпілої в цьому процесі", - наголосила Ульянова.

Раніше Анастасія Ноздровська звернулась до правоохоронних органів з вимогою допустити її та захисників до повного обсягу матеріалів справи про вбивство її матері Ірини Ноздровської.

"Дивлячись на ті матеріали справи, які ми бачили, вони не збігаються з версією про головного підозрюваного. Моя мати боролась за справедливість! Я хочу попросити, щоб моїх представників допустили до матеріалів справи в повному обсязі. Зараз нас допустили до 5-10% інформації в усій справі", - заявила Анастасія Ноздровська в ході прес-конференції, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2018 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.