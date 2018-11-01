Адвокати Ноздровської занепокоєні здійсненням психологічного тиску на них

За адвокатами родини вбитої Ірини Ноздровської стежать невідомі особи, які намагаються з'ясувати подробиці їхнього особистого життя

Про це заявила адвокат Таміла Ульянова, передає Еспресо.TV.

"Коли ми вступили в цю справу як представники потерпілої, на нас почали здійснювати психологічний тиск. За нами постійно слідкують. Ми не знаємо, хто це слідкує - або представники правоохоронних органів, які з'ясовують у всіх наших знайомих наше особисте життя. Слідкують постійно якісь машини", - сказала Ульянова.

Адвокат звернулася до керівництва правоохоронних органів із проханням про заходи безпеки.

"Ми звертаємось до керівників правоохоронних органів із заявою: ми вважаємо, що здійснюється психологічний тиск особисто на нас. Ми просимо забезпечити нашу безпеку як представників потерпілої в цьому процесі", - наголосила Ульянова.

Раніше Анастасія Ноздровська звернулась до правоохоронних органів з вимогою допустити її та захисників до повного обсягу матеріалів справи про вбивство її матері Ірини Ноздровської.

"Дивлячись на ті матеріали справи, які ми бачили, вони не збігаються з версією про головного підозрюваного. Моя мати боролась за справедливість! Я хочу попросити, щоб моїх представників допустили до матеріалів справи в повному обсязі. Зараз нас допустили до 5-10% інформації в усій справі", - заявила Анастасія Ноздровська в ході прес-конференції, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.