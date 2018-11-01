Адвокати Ноздровської занепокоєні здійсненням психологічного тиску на них
Про це заявила адвокат Таміла Ульянова, передає Еспресо.TV.
"Коли ми вступили в цю справу як представники потерпілої, на нас почали здійснювати психологічний тиск. За нами постійно слідкують. Ми не знаємо, хто це слідкує - або представники правоохоронних органів, які з'ясовують у всіх наших знайомих наше особисте життя. Слідкують постійно якісь машини", - сказала Ульянова.
Адвокат звернулася до керівництва правоохоронних органів із проханням про заходи безпеки.
"Ми звертаємось до керівників правоохоронних органів із заявою: ми вважаємо, що здійснюється психологічний тиск особисто на нас. Ми просимо забезпечити нашу безпеку як представників потерпілої в цьому процесі", - наголосила Ульянова.
Раніше Анастасія Ноздровська звернулась до правоохоронних органів з вимогою допустити її та захисників до повного обсягу матеріалів справи про вбивство її матері Ірини Ноздровської.
"Дивлячись на ті матеріали справи, які ми бачили, вони не збігаються з версією про головного підозрюваного. Моя мати боролась за справедливість! Я хочу попросити, щоб моїх представників допустили до матеріалів справи в повному обсязі. Зараз нас допустили до 5-10% інформації в усій справі", - заявила Анастасія Ноздровська в ході прес-конференції, пише "Укрінформ".
Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.
Суд ухвалив рішення заарештувати його.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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