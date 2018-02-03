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Адвокати Собчак подали на Жириновського заяву до Генпрокуратури

На думку представників Собчак, Жириновський дозволив собі публічно й у непристойній формі принизити її честь та гідність
Адвокатський корпус кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак подав заяву на іншого кандидата, лідера ЛДПР Володимира Жириновського до Генеральної прокуратури Росії через його образи під час телевізійних дебатів.
Адвокати Собчак подали на Жириновського заяву до Генпрокуратури Володимир Жириновський. Фото: lenta-ua.net

Адвокати просять відкрити проти Жириновського адміністративне провадження, повідомляє прес-служба кампанії Собчак.

На думку представників Собчак, Жириновський дозволив собі публічно й у непристойній формі принизити її честь та гідність.

Як відомо, під час телевізійних дебатів між Жириновським та Собчак стався конфліктЛідер ЛДПР грубо облаяв Ксенію Собчак під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого.

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02 03 2018 21:53
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