ПОЛІТИКА НОВИНИАдвокатський корпус кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак подав заяву на іншого кандидата, лідера ЛДПР Володимира Жириновського до Генеральної прокуратури Росії через його образи під час телевізійних дебатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвокати Собчак подали на Жириновського заяву до Генпрокуратури
На думку представників Собчак, Жириновський дозволив собі публічно й у непристойній формі принизити її честь та гідність
Володимир Жириновський. Фото: lenta-ua.net
Адвокати просять відкрити проти Жириновського адміністративне провадження, повідомляє прес-служба кампанії Собчак.
На думку представників Собчак, Жириновський дозволив собі публічно й у непристойній формі принизити її честь та гідність.
Як відомо, під час телевізійних дебатів між Жириновським та Собчак стався конфлікт. Лідер ЛДПР грубо облаяв Ксенію Собчак під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого.
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02 03 2018 21:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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