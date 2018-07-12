Адвокати Трампа готують "контр-доповідь" Мюллеру - вже є 87 сторінок
Про це президент заявив у п'ятницю на офіційній сторінці в мережі Twitter, повідомляє "Укрінформ".
"Ми будемо робити більшу контр-доповідь на противагу доповіді (спецпрокурора – ред.) Мюллера. Не можна дозволити, щоб це коли-небудь сталося з майбутнім президентом Сполучених Штатів!" – наголосив Трамп.
Він також підкреслив, що ЗМІ поширили "недостовірну" інформацію про те, що його особистий адвокат Руді Джуліані й команда захисників нічого не роблять для протиставлення висновкам Мюллера.
"Вже є 87 сторінок, але, очевидно, це не може бути завершено, допоки ми не побачимо остаточний звіт цього "полювання на відьом", – написав нинішній президент США.
Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, яке вивчає можливі зв'язки кампанії Дональда Трампа з росіянами, найближчим часом може оприлюднити висновки своєї роботи.
Нагадаємо, що спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.
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