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Адвокати Трампа готують "контр-доповідь" Мюллеру - вже є 87 сторінок

"Ми будемо робити більшу контр-доповідь на противагу доповіді Мюллера"
Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп повідомив, що команда його адвокатів працює над підготовкою контр-доповіді, яка має спростувати ще не оголошені висновки "російського" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
Адвокати Трампа готують "контр-доповідь" Мюллеру - вже є 87 сторінок Фото: reuters.com

Про це президент заявив у п'ятницю на офіційній сторінці в мережі Twitter, повідомляє "Укрінформ".

"Ми будемо робити більшу контр-доповідь на противагу доповіді (спецпрокурора – ред.) Мюллера. Не можна дозволити, щоб це коли-небудь сталося з майбутнім президентом Сполучених Штатів!" – наголосив Трамп.

Він також підкреслив, що ЗМІ поширили "недостовірну" інформацію про те, що його особистий адвокат Руді Джуліані й команда захисників нічого не роблять для протиставлення висновкам Мюллера.

"Вже є 87 сторінок, але, очевидно, це не може бути завершено, допоки ми не побачимо остаточний звіт цього "полювання на відьом", – написав нинішній президент США.

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, яке вивчає можливі зв'язки кампанії Дональда Трампа з росіянами, найближчим часом може оприлюднити висновки своєї роботи.

Нагадаємо, що спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.

 

 

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07 12 2018 22:16
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