Адвокати українських моряків оскаржать рішення суду, - захисник

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення

Адвокати подаватимуть апеляції щодо рішення суду у справі українських моряків.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення, зазначає Микола Полозов, повідомляє "Громадське".

"Подача апеляційних скарг, це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - сказав адвокат.

Також він додав, що розгляд справ, імовірно, відбудеться в лютому.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.