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Адвокати українських моряків оскаржать рішення суду, - захисник

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення
Адвокати подаватимуть апеляції щодо рішення суду у справі українських моряків.
Адвокати українських моряків оскаржать рішення суду, - захисник Фото: 112.ua

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення, зазначає Микола Полозов, повідомляє "Громадське".

"Подача апеляційних скарг, це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - сказав адвокат.

Також він додав, що розгляд справ, імовірно, відбудеться в лютому.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.
 

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

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15 01 2019 23:58
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