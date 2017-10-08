Китайська компанія купила опорний аеропорт Ryanair в Німеччині
У вівторок, 9 серпня, були приведені у виконання всі кроки, необхідні для вступу в силу договору, повідомило земельне міністерство внутрішніх справ в Майнці.
Як пише Deutsche Welle, сума угоди склала 15,1 мільйона євро, цю суму китайський концерн вніс ще до остаточного завершення покупки. Китайці мають намір зробити аеропорт прибутковим і планують провести реструктуризацію. Поки неясно, чи будуть збережені всі робочі місця, вказує dpa.
Однією з умов угоди було отримання згоди Єврокомісії. На початку серпня 2017 року Брюссель дозволив Рейнланд-Пфальц надати китайському концерну субсидії в розмірі не більше 25,3 мільйона євро до 2024 року. Влада в Майнці пообіцяли HNA допомогу в розмірі до 22,6 мільйона євро, щоб зберегти робочі місця в аеропорту.
Частка, що залишилася в 17,5 відсотка належить сусідній федеральній землі - Гессені, влада якого поки не змогла її продати. Переговори з цього питання велися вже з двома інвесторами.
Довідка:
Аеропорт Франкфурт-Хан розташований приблизно посередині між Франкфуртом-на-Майні і Люксембургом, від обох міст його відокремлюють близько 120 кілометрів. Аеропорт був обладнаний на базі колишнього американського військового аеродрому.
Перші польоти цивільних літаків були виконані в 1993 році, а з 1999 року з нього стали виконуватися польоти ірландського лоукостера Ryanair. У наступні роки ця авіакомпанія перетворила Франкфурт-Хан в свій опорний аеропорт в Німеччині. Крім того, керівництво аеропорту активно розвивала співпрацю з вантажними авіаперевізниками.
З 2007 року в аеропорту почали падати показники пасажирообороту і виручки від перевезення вантажів.
Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair має намір знизити тарифи на перельоти на 7-9 відсотків.
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