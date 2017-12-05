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Аеропорт Анкари відшкодував "Антонову" 25 млн грн

"Антонову" компенсували збитки у зв'язку з недотриманням аеропортом Анкари міжнародних стандартів
Державне підприємство "Антонов" отримало 25 мільйонів гривень компенсації за те, що аеропорт Анкари не зумів запобігти зіткненню українського вантажного судна з птахами.
Аеропорт Анкари відшкодував "Антонову" 25 млн грн Фото: infoaviatrans.ru

"Суд постановив, що турецька сторона із порушенням законодавства та норм Міжнародної організації цивільної авіації не вжила всіх можливих заходів орнітологічної безпеки, внаслідок чого виникла аварійна ситуація", - прокоментували справу в "Ілляшев та Партнери".

"Антонову" компенсували збитки у зв'язку з недотриманням аеропортом Анкари міжнародних стандартів щодо запобігання зіткнення повітряних суден з птахами, а також витрати підприємства на правовий захист прав і інтересів, повідомляє прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси "Антонова".

Як відомо, березні 2008 року вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" ДП "Антонов" під час злету з аеропорту Анкари зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого повітряне судно отримало пошкодження. Екіпаж і вантаж не постраждали.

2009 року "Антонов" подав до суду з вимогою компенсувати збитки. Після багатолітньої судової тяганини за рішенням суду Анкари "Антонов" врешті отримав 25 мільйонів гривень компенсацій на свій банківський рахунок.

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