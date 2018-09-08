Аеропорт "Бориспіль" сплатив 12,7 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем
АМКУ наклав штраф на аеропорт через встановлення завищеної плати суб’єктам, які надають послуги наземного обслуговування авіакомпаніям, повідомляє голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв у Facebook.
"Більше року тривав судовий процес. Сьогодні надійшов лист від "Бориспіль" про виконання рішення та сплату штрафу (додане платіжне доручення). Державний уповноважений і департамент проаналізують інформацію, отриману від ДП "Аеропорт "Бориспіль", на предмет належного і повного виконання рішення", - йдеться у повідомленні.
Як пише "112 Україна", 18 червня Верховний Суд визнав правомірність рішення АМКУ у справі проти "Борисполя". Тоді повідомлялося, що згідно з рішенням АМКУ, аеропорт зловживав панівним становищем, що полягало в необґрунтованій відмові в узгодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та зволіканні при узгодженні внутрішньої документації компанії "Інтеравіа".
Нагадаємо, АМКУ заявляв, що "Бориспіль" протягом 2013-2016 рр. надавав знижки на аеропортові збори тільки компанії МАУ.
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