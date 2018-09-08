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Аеропорт "Бориспіль" сплатив 12,7 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем

Аеропорт завищував плату суб’єктам, які надають послуги наземного обслуговування авіакомпаніям
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" сплатив штраф у розмірі 12,7 млн ​​грн за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропортів.
Аеропорт "Бориспіль" сплатив 12,7 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем Фото: tsn.ua

АМКУ наклав штраф на аеропорт через встановлення завищеної плати суб’єктам, які надають послуги наземного обслуговування авіакомпаніям, повідомляє голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв у Facebook.

"Більше року тривав судовий процес. Сьогодні надійшов лист від "Бориспіль" про виконання рішення та сплату штрафу (додане платіжне доручення). Державний уповноважений і департамент проаналізують інформацію, отриману від ДП "Аеропорт "Бориспіль", на предмет належного і повного виконання рішення", - йдеться у повідомленні.

Як пише "112 Україна", 18 червня Верховний Суд визнав правомірність рішення АМКУ у справі проти "Борисполя". Тоді повідомлялося, що згідно з рішенням АМКУ, аеропорт зловживав панівним становищем, що полягало в необґрунтованій відмові в узгодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та зволіканні при узгодженні внутрішньої документації компанії "Інтеравіа".

Нагадаємо, АМКУ заявляв, що "Бориспіль" протягом 2013-2016 рр. надавав знижки на аеропортові збори тільки компанії МАУ.

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09 08 2018 12:36
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