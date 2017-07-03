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Аеропорт Бориспіль став третім за темпами зростання в Європі

Середнє зростання пасажиропотоку в Європі в 2016 році склав 5,1%
За підсумками 2016 року Міжнародний аеропорт Бориспіль зайняв третє місце в рейтингу європейських аеропортів за темпами зростання кількості пасажирів.
Аеропорт Бориспіль став третім за темпами зростання в Європі Фото: ukraine2012.gov.ua

Згідно з рейтингом ACI Europe (Міжнародної ради аеропортів) в 2016 р аеропорт Бориспіль збільшив кількість залучених пасажирів на 18,8%. У категорії аеропортів, які щорічно обслуговують від 5 до 10 млн пасажирів, український аеропорт випередили лише аеропорти Берліна (зростання на 36,7%) і Ларнаки (+ 24,2%),  повідомляє прес-служба аеропорту.

Середнє зростання пасажиропотоку в Європі в 2016 р склав 5,1%, при цьому в країнах Євросоюзу він виросло на 6,7%, а в країнах, що не входять в ЄС, відзначено зниження на 0,9%.

У той же час, з огляду на позитивні показники безпосередньо аеропорту Бориспіль, у звіті ACI Europe відзначено, що "Україна продемонструвала дуже динамічне зростання".

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.

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07 03 2017 13:35
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