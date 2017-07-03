Аеропорт Бориспіль став третім за темпами зростання в Європі
Згідно з рейтингом ACI Europe (Міжнародної ради аеропортів) в 2016 р аеропорт Бориспіль збільшив кількість залучених пасажирів на 18,8%. У категорії аеропортів, які щорічно обслуговують від 5 до 10 млн пасажирів, український аеропорт випередили лише аеропорти Берліна (зростання на 36,7%) і Ларнаки (+ 24,2%), повідомляє прес-служба аеропорту.
Середнє зростання пасажиропотоку в Європі в 2016 р склав 5,1%, при цьому в країнах Євросоюзу він виросло на 6,7%, а в країнах, що не входять в ЄС, відзначено зниження на 0,9%.
У той же час, з огляду на позитивні показники безпосередньо аеропорту Бориспіль, у звіті ACI Europe відзначено, що "Україна продемонструвала дуже динамічне зростання".
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.
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