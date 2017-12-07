Аеропорт Бориспіль з початку року збільшив пасажиропотік на третину

Державне підприємство Міжнародний аеропорт Бориспіль (Київ), найбільший аеропорт країни, в січні-червні 2017 року обслужив 4,74 млн пасажирів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

"Реалізація хабової моделі розвитку аеропорту сприяла збільшенню частки трансферних пасажирів на 37% - до 1,3 млн чоловік у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року", - повідомила прес-служба компанії.

Аеропорт зазначає, що нарощування динаміки пасажиропотоку також стимулювало збільшення кількості рейсів з 33 тис. за шість місяців 2016 року майже до 41 тис. за шість місяців 2017 року. Частка міжнародних рейсів зросла на 22%.

Потік пасажирів з України в країни Євросоюзу через пункт пропуску аеропорту "Київ" (Жуляни) за місяць після початку дії безвізового режиму збільшився на 60%, - повідомив в.о. керівника Київської міської митниці Державної фіскальної служби Сергій Тупальський.

За його словами, з 11 червня по 10 липня через аеропорт "Київ" в ЄС виїхали 39923 громадян, тоді як в'їхали 39482 людини. Минулого року у цей же період ці показники становили відповідно 24948 і 24503.

Тупальский уточнив, що близько 75% подорожуючих саме громадяни України.

"Це перевищує всі наші очікування. До того ж збільшилась кількість міжнародних рейсів в аеропорту. Лише за місяць з'явились 9 нових маршрутів до країн ЄС", - написав Тупальський.

Зауважимо, у квітні, до початку дії безвізового режиму, глава Ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевский у інтерв'ю "Українським новинам" розповів, що не очікує впливу безвізу на збільшення пасажиропотоку.

У січні-березні 2017 року аеропорт "Київ" обслужив майже 300 тисяч пасажирів, це на 80% більше, ніж аналогічного періоду минулого року. Костржевский пояснив темпи росту пасажиропотоку стабілізацією макроекономічних показників та появою нових авіакомпаній в аеропорту.

За перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз, у в’їзді відмовили всього 50 громадянам України.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.